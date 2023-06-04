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"29" أسيرا من قطاع غزة ضمن قائمة "عمداء الأسرى"

الإثنين 05 يونيو 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دخل الأسير أسامة محمد أبو العسل (48 عاماً) من سكان عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس عامه ال21  على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وينضم إلى قائمة "عمداء الأسرى".

وقال عبد الناصر فروانة مختص في شؤون الأسرى إن الأسير أبو العسل اعتقل بتاريخ 4/6/2003 وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة الانتماء للجبهة الديمقراطية ومقاومة المحتل.

ومع دخول الأسير أبو العسل قائمة "عمداء الأسرى" فإن عدد أسرى قطاع غزة الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة يرتفع إلى (29) أسيرا؛ أقدمهم الأسير ضياء الآغا المعتقل منذ عام 1992، أي منذ  31 سنة على التوالي.

#عمداء الأسرى #قطاع غزة

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