أول قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع بعد رحيل أبو سليم

غزة / سما /

عقد اتحاد الكرة جلسة تشاورية اليوم الأحد ناقش خلالها العديد من الملفات التي تتعلق بانطلاق النشاط الرياضي للموسم 2023/2024.

وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة على روح المرحوم الحاج إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة الذي وافته المنية قبل أيام.

وقدم الأعضاء خلال الجلسة العديد من المقترحات والتوصيات الخاصة بالموسم الرياضي وأهمية استكمال المسيرة الرياضية التي بدأها الراحل أبو سليم والسير على نهجه الراسخ في خدمة الحركة الرياضية.

وحملت الجلسة رسالة اطمئنان للأسرة الرياضية ومنظومة كرة القدم بمواصلة النشاط الرياضي حسب الأجندة التي اعتمدها الاتحاد مؤخراً.

وفي نهاية الجلسة أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة عن اطلاق اسم الراحل أبو سليم على بطولة كأس فلسطين لأندية المحافظات الجنوبية تقديراً ووفاء لمسيرة الراحل الحافلة بالعطاء والانجازات ، وإقامة حفل تأبين مركزي في ذكرى مرور 40 يوماً على رحيله.