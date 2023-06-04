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شباب خانيونس يتعاقد مع مهاجم مخضرم

الإثنين 05 يونيو 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب خانيونس يتعاقد مع مهاجم مخضرم



خانيونس / سما /

أعلن نادي شباب خانيونس عن تعاقده مع الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية لانطلاق الموسم القادم المقرر بداية ببطولة كأس غزة يوم 21 يوليو.

وتوصل شباب خانيونس لاتفاق مع المهاجم المخضرم علاء إسماعيل للعب مع النشامى في الموسم القادم، بعد أن رحل عن خدمات النصيرات الذي هبط للدرجة الأولى.

ويعتبر علاء إسماعيل اللاعب السادس الذي ينضم لشباب خانيونس بعد التعاقد سابقاً مع الحارس شادي أبو العراج، والمدافعان أحمد أبو شباب وإياد النبريص، إلى جانب لاعبي خط الوسط عدي الغلبان وبلال النمنم.

وسبق لإسماعيل اللعب مع العديد من الأندية هي المشتل وخدمات البريج وخدمات الشاطئ وخدمات رفح وخدمات النصيرات.

#شباب خانيونس

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