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ريال مدريد يستعد للإعلان عن رحيل لاعب خامس

الإثنين 05 يونيو 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستعد للإعلان عن رحيل لاعب خامس



وكالات / سما /

يواصل ريال مدريد عملية إعادة هيكلة الفريق عقب نهاية الموسم الذي لم يكن ناجحاً بالقدر الكافي، وتتحدث الصحافة الإسبانية الآن عن اقتراب النادي من الإعلان عن رحيل لاعب خامس خلال الساعات القادمة.

وأعلن ريال مدريد خلال 48 ساعة الماضية رحيل ماريانو دياز وماركو أسينسيو، كما تم فسخ عقد إدين هازارد، أما الخبر الأهم تمثّل برحيل كريم بنزيما الذي قرر قبول عرض نادي الاتحاد السعودي المغري جداً.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ناتشو في طريقه لمغادرة النادي الملكي أيضاً، لينهي مسيرته في ملعب سانتياجو برنابيو التي امتدت لـ13 موسماً، عدا عن المواسم الأخرى التي قضاها في الكاستيا وفرق الفئات السنية بالنادي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إنتر ميلان النادي الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات ناتشو، رغم وجود إمكانية لدخول أندية أخرى إلى السباق خلال الساعات المقبلة.

وأضاف التقرير أن سبب تأخير إعلان ناتشو لرحيله عن الريال هو أنه لم يتوصل لاتفاق نهائي مع إنتر ميلان، كما أن ما زال متردداً بعض الشيء بشأن إهدار فرصة الاعتزال في ريال مدريد.

#ريال مدريد #ناتشو

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