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بفيديو.. فضل بنزيما .. ريال مدريد ينهي الدوري في المركز الثاني

الإثنين 05 يونيو 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بفيديو.. فضل بنزيما .. ريال مدريد ينهي الدوري في المركز الثاني



وكالات / سما /

تعادل ريال مدريد إيجابياً أمام ضيفه أتلتيك بلباو بهدفٍ لمثله ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإسباني في ليلة توديع الفرنسي كريم بنزيما للمرينجي.

واستضاف ريال مدريد مساء يوم الأحد منافسه أتلتيك بلباو، ونجح المرينجي في إدراك التعادل ليخطف المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الذي كان قريباً من أتلتيكو مدريد.

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد أمام فياريال تشير إلى تفوق الروخيبلانكوس على الغواصات الصفراء، ولكن تعادل فياريال لينهي المرينجي الدوري في المركز الثاني بفضل هدف الفرنسي كريم بنزيما.

وسجل الضيوف أتلتيك بلباو هدف التقدم بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عبر طريق فيسجا، ولكن تقنية حكم الفيديو “الفار” ألغت الهدف.

ولكن عاد أتلتيك بلباو من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 49 من عمر المباراة عن طريق سانسيت.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، ليودع المرينجي بهدف أخير على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

#كريم بنزيما #ريال مدريد #الدوري الاسباني #أتلتيك بيلباو

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