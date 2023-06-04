فيديو.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بخسارة مُخيبة أمام سيلتا فيجو

وكالات / سما /

تعرض برشلونة لهزيمة مُفاجئة أمام سيلتافيجو بنتيجة 2-1، وذلك في ختام مُباريات الفريقين في الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب بالايدوس قد بدأ عن طريق جابرييل فيجا في الدقيقة 42 من اللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من سفيروفيتش وإنهاء رائع من فيجا.

وعاد فيجا ليُسجل الهدف الثاني للفريق صاحب الأرض بعد كرة شاردة غالطت الحارس البديل إجناسيو بينيا، وذلك في الدقيقة 65 من اللقاء.

وقلص أنسو فاتي الفارق بهدفٍ سجله في الدقيقة 79 من اللقاء، وجاء الهدف بعد تبادلٍ راقٍ للكرة وصلت في النهاية لعثمان ديمبيلي الذي أرسلها عرضية مُتقنة على رأس فاتي فسجل الهدف.

وساهم الفوز في انتشال سيلتافيجو من مناطق الهبوط، حيث احتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.

وابتعد الفريق عن مركز الهبوط الأول (المركز الثامن عشر) بفارق 3 نقاط فقط، حيث يحتل بلد الوليد هذا المركز برصيد 40.