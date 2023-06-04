لابورتا يرفع راية الاستسلام في سباق الوصول لميسي

وكالات / سما /

رفع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، راية الاستسلام في سباق الوصول لتوقيع ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد أنهى مساء السبت علاقته بنادي باريس سان جيرمان، وأصبحت خطوته الجديدة محل تساؤل.

وارتبط ميسي بخطوة عودة مُحتملة لنادي برشلونة خلال الفترة الأخيرة لإنهاء قصته التاريخية مع البلوجرانا، ولكن يبدو أن كل شيء يسير في اتجاهٍ آخر.

وقال لابورتا، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، :”عودة ميسي؟ الأمر صعب، وسنرى”.

وتابع :”هؤلاء الذين يفعلون ما في وسعهم ليسوا مُلزمين بفعل المزيد”.

وعلقت الصحيفة الكتالونية على تصريح لابورتا بالإشارة إلى أن رئيس نادي برشلونة يرغب في التأكيد على أن النادي حاول بكافة الطرق أن يستعيد ميسي خلال الميركاتو الصيفي.

وكان المُدير الرياضي لبرشلونة ماتيو ألماني قد أطلق بدوره تصريحاً تشائمياً قال فيه :” حينما يتم حل مسألة ميسي سنُقدم تفسيرات توضحها، سيكون علينا توقع الكثير من الأمور”.

ويبرز خيار الانتقال لنادي الهلال السعودي في قائمة الوجهات المُحتملة للساحر الأرجنتيني، وذلك مع تواجد نادي إنترميامي الأمريكي في القائمة أيضاً.