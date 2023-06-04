المشهراوي يلتقي قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة

القاهرة/سما/



التقى سمير المشهراوي القائد في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادتي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يتقدمها إسماعيل هنية رئيس الحركة، وحركة الجهاد الإسلامي، التي يرأس وفدها أمينها العام زياد النخالة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وسادت اللقاءات الروحُ الوطنية الإيجابية والأجواء البناءة، والوعي التام بضرورة إنجاز وحدةٍ وطنيةٍ جامعةٍ تشمل الكل الوطني، وضرورة لم الشمل الفلسطيني، وحشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال الغاشم، والتصدّي لجرائمه ومخططاته القذرة التي تستهدف شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا وهويتنا الوطنية.