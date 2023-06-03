لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد بالقاهرة

غزة/ سما /

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وعددًا من قيادات حركة الجهاد من الداخل والخارج.



وناقش الطرفان القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، كما تم مناقشة سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا شعبنا المختلفة. كما ورد في بيان لحركة حماس.



وأكد المجتمعون على مضي الشعب الفلسطيني في خيار المقاومة الذي يمثل الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة الاحتلال والعدوان.



وقد تطرق الطرفان إلى ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة وكيفية توظيفها بما يخدم شعبنا وقضيتنا، كما أكدا أهمية دور مصر في دعم وإسناد شعبنا وقضيته العادلة. وفق نص البيان.



وكان رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من قيادات حماسن قد زاروا مساء السبت النخالة في مقر إقامته لتقديم التعزية لحركة الجهاد باستشهاد عدد من قادة سرايا القدس خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.