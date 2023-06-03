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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 05 يونيو 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرنوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- دفن الجنود الذين قُتلوا على الحدود المصرية

- المسيرة الداعمة لإسرائيل في نيويورك تحولت أيضا إلى مسيرة ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف الجهاز القضائي

- حرب الحاخامات التي تهدد الائتلاف الحكومي

 

* "معاريف":

- نتنياهو وليفين في الطريق إلى المواجهة بسبب رفض ليفين عقد لجنة تعيين القضاة

- 56% من سكان إسرائيل يرون أن التعليم الموضوع الأهم في الانتخابات المحلية

 

* "هآرتس":

- الحكومة تعمل من أجل تهويد الجليل وتوسيع الاستيطان

- تشكيل طاقم خاص برئاسة نتنياهو من أجل تهويد الجليل

- الشرطة تجد صعوبة في مراقبة الاحتجاجات ضد الوزراء وأعضاء الكنيست

- المعارضون للاحتلال في كابلان: من يحتل شعبا آخر لا يمكن أن يكون حرا

- 56 عاما من الظلم والقتل يزداد والضم الواسع والتنكيل بمؤسسات حقوق الإنسان

- الصحفيون يتعرضون بشكل غير مسبوق للاعتداء بأوامر عليا

#الصحف الإسرائيلية

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