فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرنوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- دفن الجنود الذين قُتلوا على الحدود المصرية
- المسيرة الداعمة لإسرائيل في نيويورك تحولت أيضا إلى مسيرة ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف الجهاز القضائي
- حرب الحاخامات التي تهدد الائتلاف الحكومي
* "معاريف":
- نتنياهو وليفين في الطريق إلى المواجهة بسبب رفض ليفين عقد لجنة تعيين القضاة
- 56% من سكان إسرائيل يرون أن التعليم الموضوع الأهم في الانتخابات المحلية
* "هآرتس":
- الحكومة تعمل من أجل تهويد الجليل وتوسيع الاستيطان
- تشكيل طاقم خاص برئاسة نتنياهو من أجل تهويد الجليل
- الشرطة تجد صعوبة في مراقبة الاحتجاجات ضد الوزراء وأعضاء الكنيست
- المعارضون للاحتلال في كابلان: من يحتل شعبا آخر لا يمكن أن يكون حرا
- 56 عاما من الظلم والقتل يزداد والضم الواسع والتنكيل بمؤسسات حقوق الإنسان
- الصحفيون يتعرضون بشكل غير مسبوق للاعتداء بأوامر عليا