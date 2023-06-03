رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى، خبر الكشف عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على آلاف الدونمات من محافظة سلفيت وبلدة الخضر في بيت لحم، وإصابة مواطنين وتحطيم مركبات جراء هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على الأهالي في برقة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

أهالي برقة يتصدون لإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال ومخطط للاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

سلمه إياه رئيس الوزراء.. الرئيس يمنح الشاعر والكاتب الفيتنامي نغوين كوانغ تهيوو وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق"

الرئيس يهنئ نظيره الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبي بحق الأسير وليد دقة

سلطة النقد ترجئ تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام الجاري

الإعلان عن تشكيل لجنة للأسرى الإداريين وصولا لإضراب مفتوح عن الطعام

وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الرضيعة غرام عرفات

السفير عقل يلتقي الرئيس العراقي

"التنمية الاجتماعية" تتسلم قافلة مساعدات من "الخيرية الأردنية" لتوزيعها في غزة

هليفي يوعز للجيش بالتحقيق في ملابسات مقتل الجنود الثلاثة برصاص الشرطي المصري

الطيبة: اللجنة الشعبية تدعو للمشاركة بفعاليات خيمة اعتصام ضد التضييق بالأرض والمسكن

الاحتلال يحكم على الأسير معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين وتعويض بقيمة مليون و90 ألف شيقل

*"الأيام":

إصابات وتحطيم مركبات جراء هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على الأهالي في برقة

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم غرب سلفيت

القدس: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد حاتم أبو نجمة

"بتسيلم": إسرائيل تحتجز 1002 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري

الاحتلال يستولي على أرض في بلدة الخضر

الاحتلال ينشر دباباته خلف جدار الفصل شمال طولكرم

استبعاد نتائج "دراماتيكية" لزيارة وفد "حماس" للقاهرة

سلطة النقد تؤجل العمل بقانون العمولات وتوقع عودة أسعار السجائر إلى طبيعتها

السودان: احتدام المعارك بين الجنرالين وواشنطن والرياض تدعوان لهدنة جديدة

*"القدس":

الاستيلاء على آلاف الدونمات من محافظة سلفيت وبلدة الخضر

عشرات الإصابات بهجوم للمستوطنين على برقة

الحكم على الأسير معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين

نشر دبابات خلف الجدار شمال طولكرم

وفد دبلوماسي أوروبي يزور غزة ويعرب عن تضامنه مع ضحايا العدوان الأخير

بعد "حومش".. تحركات مشبوهة للاحتلال بأراضي "المخلاة" قرب جنين

الرياض وواشنطن تدعوان لهدنة جديدة في السودان