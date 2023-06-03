  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصيب شابا وفتى ويعتقل أسيرا محررا في طولكرم

الإثنين 05 يونيو 2023 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أصيب شاب وفتى، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير الغصون وعنبتا في طولكرم، تخلله اعتقال أسير محرر.  

وذكرت مصادر محلية ، أن شابا أصيب بقنبلة صوت أصابت يده، خلال المواجهات التي اندلعت في دير الغصون شمالا، عقب اقتحام البلدة، واعتقال الأسير المحرر فؤاد محمد فرحان (40 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

بالتزامن مع ذلك، أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بحالات اختناق، عقب اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم، في الوقت الذي استولت فيه على مركبة لأحد المواطنين.

#طولكرم #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

الأخبار الرئيسية

1

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية

20230604113344

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

photo_2023-06-04_20-50-51

نتنياهو: ملزمون بالتحرك ضد النووي الإيراني وتوحيد الساحات

photo_2023-06-03_15-00-09

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

photo_2023-06-04_19-02-20

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية