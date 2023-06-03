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بعد شهر ونصف من الاحتجاز .. تشييع جثمان الشهيد المقدسي حاتم أبو نجمة

الإثنين 05 يونيو 2023 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد شهر ونصف من الاحتجاز .. تشييع جثمان الشهيد المقدسي حاتم أبو نجمة



القدس المحتلة / سما /

شيّعت عائلة الشهيد حاتم أبو نجمة، جثمانه، بعد منتصف الليل، في مقبرة "باب الاسباط"، بحضور 25 شخصا من العائلة.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط المقبرة والطرقات المؤدية لها، بعد إبلاغ محامي العائلة عن موعد تسليم الجثمان، واستمر التواجد للقوات في المقبرة ومحيطها حتى الانتهاء من تشيع الجثمان.

وأوضحت عائلة الشهيد أبو نجمة، أن المخابرات فرضت قيودها على تسليم الجثمان وكانت: مشاركة 25 شخصا بالجنازة والدفن، عدم رفع الاعلام أو الرايات أو ترديد التكبيرات، التسليم والدفن مباشرة في المقبرة، منع إقامة خيمة عزاء في ساحة عامة أو في قاعة، ويكون العزاء في المنزل فقط.

ولفتت العائلة أن الأسماء التي شاركت في التشيع خضعت "للفحص الأمني" للموافقة عليها.

ووضعت قوات الاحتلال "إسوارة" على أيدي المشاركين "لحصر الأعداد".

واستشهد الشاب حاتم أبو نجمة في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، برصاص مستوطن، بحجة تنفيذه عملية دهس في "شارع يافا" غربي القدس، وأدت الى إصابة 8 مستوطنين.

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