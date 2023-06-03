قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 15 مواطنًا من قرية المغير شرق رام الله، في حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين.

وطالت الاعتقالات في القرية، حمدالله أديب النعسان، ونجليه أديب وفضل، ومحمد ثائر أبو عليا، وبدر حسين أبو عليا، وحذيفة جبر أبو عليا، وعفيف أبو عليا ونجله محمد، وأحمد عبدالله أبو عليا، وعوض عبدالفتاح أبو نعيم ونجله فتحي، وسيف هيثم أبو نعيم، ومحمد ياسر الحج محمد، ومحمد النعسان، وعفيف شحادة.

وفي أريحا، اعتقل مؤيد السجدي من مخيم عقبة جبر، ومحمد طارق عبدو، وشقيقه محمود من المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقل محمد صابر البدن من تقوع شرق المدينة.

فيما اعتقل علام كعبي من روجيب شرق نابلس، والمحرر فؤاد فرحان من دير الغصون في طولكرم.