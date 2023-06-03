حالة الطقس: اجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

رام الله / سما /

ذكرت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاثنين يكون صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيًا ، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.