  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: اجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

الإثنين 05 يونيو 2023 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 ذكرت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاثنين يكون صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيًا ، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

محامي صدام حسين يكشف عن “الخائن” الذي بلغ عن مكان عدي وقصي والمبلغ الضخم الذي تلقاه

الأخبار الرئيسية

1

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية

20230604113344

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

photo_2023-06-04_20-50-51

نتنياهو: ملزمون بالتحرك ضد النووي الإيراني وتوحيد الساحات

photo_2023-06-03_15-00-09

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

photo_2023-06-04_19-02-20

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية