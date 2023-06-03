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سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن (فيديو)

الإثنين 05 يونيو 2023 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن (فيديو)



واشنطن/سما/

أعلنت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ الأمريكية، مساء الأحد، عن سماع دوي انفجار في العاصمة واشنطن دون تحديد مصدره أو سببه.

وذكرت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ عبر حسابها على "تويتر" "نحن على علم بالتقارير الواردة من جميع أنحاء منطقة العاصمة عن دوي انفجار بعد ظهر اليوم، لا يوجد تهديد في هذا الوقت".

وأعلنت السلطات الأمريكية أن الصوت المدوي في العاصمة واشنطن سببه طلعة جوية مصرح بها من البنتاغون خرقت حاجز الصوت.

وقالت إدارة الطوارئ في ماريلاند إن "دوي الانفجار ناجم عن تحليق مرخص لطائرة عسكرية"، في حين أكدت وكالة الأمن القومي أنه لا توجد تهديدات في هذه اللحظة.

وذكرت تقارير إعلامية أن صوت الانفجار الذي سمع بالتزامن مع تدريبات كان يجريها الجيش الأمريكي للدفاع الجوي فوق خليج تشيسابيك.

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن السكان اتصلوا برقم الطوارئ وهم في حالة ذعر شديدة بعد أن تسبب الصوت باهتزاز النوافذ وإطلاق صفارات الإنذار.

وأضافت أن العديد من وكالات إنفاذ القانون المحلية تشير إلى أن مصدر الانفجار الذي سمع حول واشنطن كان "جدارا صوتيا".

وأفاد سكان في ماريلاند وفيرجينيا المجاورتين بأنهم سمعوا انفجارا كبيرا بعد الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

كما أبلغ السكان في كل من أنابوليس وديل سيتي عن صوت غريب.

#واشطن

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