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صور: رفح تستقبل القسامي المحرر يوسف مسعود

الأحد 04 يونيو 2023 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: رفح تستقبل القسامي المحرر يوسف مسعود



رفح/سما/

استقبلت محافظة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد 04-06-2023م، الأسير القسامي المجاهد يوسف مسعود ، وذلك بعد اعتقال دام 19 عامًا ونصف في سجون الاحتلال الصهيوني.


وكان في استقبال الأسير "مسعود" مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام، وحشد جماهيري كبير من أقاربه وأصدقائه الذين كانوا في انتظاره عند حاجز "بيت حانون/إيرز" شمال القطاع، وانتقل بموكب استقبال رسمي إلى منزله جنوب القطاع.


واعتقلت قوات الاحتلال الأسير  "مسعود" بتاريخ 5/12/2003م وسط قطاع غزة، وتم تحويله إلى مركز تحقيق عسقلان، واستمر التحقيق معه ثلاثة شهور كاملة، باستخدام كافة وسائل التعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه بالقوة.


وأفاد إعلام الأسرى بأن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير مسعود عدة تهم أبرزها الانتماء لكتائب القسام وتنفيذ عمليات إطلاق قذائف هاون تجاه مغتصبات الاحتلال في قطاع غزة قبل انسحاب الاحتلال وتحرير القطاع، وحكم عليه الاحتلال على إثرها بالسجن لمدة 19 عاما ونصف، أمضاها في سجون الاحتلال وتنسم اليوم عبير الحرية.


يذكر بأن الأسير "مسعود" له شقيقين شهداء وهما الشهيد القسامي "وليد" ارتقى عام 2014م خلال معركة العصف المأكول إثر اشتباك مع قوة صهيونية خاصة شرق رفح وكان حينها وليد " قائد المجموعة"، وفقدت على إثر هذه الحادثة آثار الضابط الصهيوني "هدار جولدن"، وقام الاحتلال في حينه بسحب جثة "وليد" على اعتقاد بأنه الضابط المفقود.


بينما استشهد شقيقه المجاهد "حسين"، خلال مهمة إنقاذ حيث يعمل في طواقم الدفاع المدني وكان يحاول إنقاذ عدد من المقاومين علقوا داخل نفق بحي التفاح كانوا في مهمة إعداد وتدريب قبيل معركة العصف المأكول عام 2014م.

#يوسف مسعود

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