  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبي بحق الأسير وليد دقة

الأحد 04 يونيو 2023 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبي بحق الأسير وليد دقة



القاهرة/سما/

أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تمعن في إرتكابها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسير وليد دقة، رغم وضعه الصحي البالغ الخطورة جراء إصابته بسرطان نادر في نخاع العظم.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له اليوم، إن الأسير دقة يقبع في سجون الاحتلال منذ 37 عاما، مشددا على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعنتها وتعطل طلبات الإفراج عنه.

ودعا أبو علي المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الحمر، ومنظمة العفو الدولية، إلى التدخل الفوري والضغط على إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسير دقة، حتى يتمكن من تلقي العلاج اللازم لحالته المتدهورة، ووقف جريمة القتل البطيء التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقه، في انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين الدولية وللقيم الإنسانية والأخلاقية.

كما حذّر سلطات الاحتلال من تعمد عدم الإفراج عن الأسير دقة، إلى أن يلقى مصير الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد في سجون الاحتلال العام الماضي، بالإضافة إلى العشرات من شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

#الجامعة العربية #الاسير وليد دقة

الأكثر قراءة اليوم

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: قوة النار لدى حزب الله من الأقوى في العالم

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود عند الحدود

محامي صدام حسين يكشف عن “الخائن” الذي بلغ عن مكان عدي وقصي والمبلغ الضخم الذي تلقاه

إخفاقات الاحتلال في عملية الحدود مع مصر

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-04_19-02-20

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود عند الحدود

قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

photo_2023-06-04_16-52-01

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

photo_2023-06-04_16-19-27

من ينقذ الحاجة المقدسية نورة صب لبن من قرار تهجيرها النهائي لصالح المستوطنين؟ (فيديو)

647ca36942360406b358938e

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية