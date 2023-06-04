قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود عند الحدود

القدس المحتلة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قراراً بعد حادثة مقتل الجنود الثلاثة عند الحدود المصرية.

ووفق موقع يديعوت أحرونوت، فإن "الجيش الإسرائيلي سيغلق خلال الأيام المقبلة فتحات الطوارئ الموجودة في السياج الفاصل مع مصر، بعد إجراء تحقيق أولي واعتبار طريقة إغلاق الفتحات غير مُحكمة وخطأ فادح في صيانتها جيداً".

وفي سياق التحقيق بالحادث عند الحدود المصرية، ذكرت قناة كان العبرية أن "إسرائيل" تقول إن هناك تعاوناً كاملاً مع الجانب المصري.

وأضافت القناة "أن القاهرة طالبت بإعادة جثة الشرطي المصري، وتنتظر رداً من الجانب الإسرائيلي."

وأشارت إلى أن مصر تتجنب التعامل مع الحادث الذي وقع على الحدود المصرية باعتباره "هجوماً" على المستوى الرسمي بسبب الرأي العام الداخلي، وتحاول تجنب الأضرار بالعلاقات مع إسرائيل.