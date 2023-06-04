جار توزيعها في غزة.. "التنمية" تتسلم قافلة مساعدات إنسانية من "الخيرية الأردنية"

غزة/سما/

تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر القوات المسلحة الأردنية، والتي تشمل 17 ألف و400 كغم من لحوم الأضاحي، وذلك بتبرع من "تكية أم علي- الأردن"، وجارٍ توزيعها على الفئات الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.

وقال وزير التنمية أحمد مجدلاني، "إنه تم التنسيق والتواصل مع السفير الأردني والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل تقديم المساعدات لفلسطين، ونحن في دولة فلسطين نعتز بعلاقة بلدينا، كما نعبر عن امتناننا لهذه المساهمة، التي سيكون لها بالغ الأثر في التخفيف عن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة".

كما توجه مجدلاني بالشكر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وسفارة المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين، وكذلك لتكية أم علي- الأردن على مساهمتهم وجهودهم المتواصلة لضمان وصول القافلة وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمهمشة في القطاع.