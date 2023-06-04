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الرئيس عباس يمنح شاعر فيتنامي وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق"

الأحد 04 يونيو 2023 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يمنح شاعر فيتنامي وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق"



رام الله/سما/

 منح الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، الشاعر والكاتب الموسوعي الفيتنامي نغوين كوانغ تهيوو، رئيس اتحاد كتاب فيتنام، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق".

ونيابة عن الرئيس عباس، سلم رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله، الشاعر والكاتب الموسوعي الفيتنامي نغوين كوانغ تهيوو الوسام، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل عرنكي، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، وعدد من الكتاب والأدباء الفلسطينيين والفيتناميين.

ومنح الرئيس الشاعر والكاتب الموسوعي الفيتنامي نغوين كوانغ تهيوو الوسام،  تقديرا لمسيرته الإبداعية وحضوره الثقافي على الساحتين الفيتنامية والعالمية، وانحيازه ودعمه للقضية الفلسطينية على المنابر الدولية كافة، وتأكيدا على دوره بتثبيت الثقافة الفلسطينية في اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

ورحب اشتية، باسم سيادة الرئيس محمود عباس، بزيارة الوفد الفيتنامي إلى فلسطين، والتي لا تعد فقط زيارة تضامنية، وإنما زيارة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين على المستويات الرسمية والشعبية كافة.

وأشار إلى أن زيارة فلسطين ورؤية الأوضاع على أرض الواقع، ومعايشة معيقات الاحتلال هي أبلغ وأوضح من المشاهدة في التلفاز أو من القراءة فقط.

وثمن اشتية جهود اتحاد كتاب فيتنام من أجل ترجمة الأدب والشعر الفلسطيني للغة الفيتنامية، موعزا لترجمة الأدب والشعر الفيتنامي للغة العربية للاستفادة منهما، والقراءة عن تاريخ فيتنام وشعبها ومسيرة نضالها.

#الرئيس عباس #محمد اشتية

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