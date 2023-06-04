إصابات وتحطيم مركبات في هجوم للمستوطنين على برقة

نابلس/سما/

أصيب مواطن بقنبلة غاز، والعشرات بالاختناق، خلال هجوم للمستوطنين، مساء اليوم الأحد، على قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين تسللت من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجمت منازل المواطنين في عدة مناطق من القرية.

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب تصدي الأهالي للهجوم، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة غاز بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فيما هاجم نحو 50 مستوطنا منزلا على أطراف البلدة بالحجارة، وحطموا زجاج ثلاث مركبات.