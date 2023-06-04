قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر مطلعة في حركة فتح لقناة i24news إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى إلى مصالحة بين قيادة فتح الحالية وبين أقطاب معسكر الأسير مروان البرغوثي داخل الحركة.



وأضاف المصدر أن الرئيس عباس أوضح أن مروان البرغوثي قد يكون المرشح الأفضل لإعادة فرض الملف الفلسطيني على اجندة المجتمع الدولي وأن البرغوثي يتمتع بدعم غالبية قطاعات وتيارات الحركة بما فيهم تيار القيادي محمد دحلان.

وقال المصدر ذاته نقلا عن بعض القيادات الأمنية المقربة من الرئيس الفلسطيني والتي طرحت من قبل جهات إسرائيلية وأمريكية كمرشحه لخلافته باتت تفهم أن لعبة الأسماء الإسرائيلية لم تعد ذي صلة مع الواقع الفتحاوي والفلسطيني.

ورجح المصدر في حديثه أن يقبل هؤلاء الذين رأوا بأنفسهم مرشحين محتملين بالواقع وبدأوا باتصالاتهم مع المحسوبين على تيار البرغوثي.

ورأى المصدر أن اختيار البرغوثي يحظى بإجماع شعبي حوله وقد يضع إسرائيل في الزاوية في كل ما يتعلق بمسيرة الأسير ذاته ومستقبل العلاقة مع الجانب الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

وخلص المصدر قوله بإن مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس وبإجماع كل التيارات داخل الحركة مشيرا إلى أن حركة حماس تتمتع بعلاقات جيدة مع البرغوثي وستتعامل مع هذا الطرح الفتحاوي بجدية.