إصابة 3 مستوطنين رشقا بالحجارة قرب نابلس

نابلس/سما/

أفادت مصادر عبرية اليوم الأحد عن إصابة مستوطنين بعد رشقهم بالحجارة شمال الضفة الغربية

وبحسب موقع "حدشوت بيتخون سديه" العبري أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بجراح بعد رشقهم بالحجارة قرب قرية برقة شمال غربي نابلس.

وذكرت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية أن شبان فلسطينيون رشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة على الطريق 446 قرب قرية شقبا شمال غرب رام الله.

وتعتبر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عمليات رشق الحجارة التي تتعرض لها مركبات المستوطنتين واحدة من التهديدات الأمنية التي تعترضها في الضفة الغربية، نظرا لصعوبة تحديد ملقيها وملاحقتهم كون أغلب العمليات فردية.