الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة فلسطين

بغداد/سما/

تلقى الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية جديدة لزيارة الأراضي الفلسطينية، نقلها السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل.



ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن بيان للرئاسة العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، وبحث معه العلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.



وأكد البيان الرئاسي العراقي أن أحمد عقل نقل تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وهو ما حدا بالأخير أن يحمّل السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني".



وناقش الرئيس العراقي مع السفير الفلسطيني لدى بغداد، تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.



وشدد الرئيس العراقي على إيلاء بلاده الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولية بهدف نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.



من ناحيته، أعرب السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، عن شكره للرئيس العراقي لاهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى حرص ورغبة فلسطين، حكومة وشعبا، على توطيد علاقات التعاون الأخوية مع العراق وشعبه.



وجدد أحمد عقل الدعوة للرئيس العراقي إلى زيارة الأراضي الفلسطينية، منوها بـ"أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية".