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"صدى سوشال" يرصد التحريض الإسرائيلي ضد الأسير دقة وانتهاك المحتوى الفلسطيني

الأحد 04 يونيو 2023 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"صدى سوشال" يرصد التحريض الإسرائيلي ضد الأسير دقة وانتهاك المحتوى الفلسطيني



رام الله/سما/

رصد مركز صدى سوشال للحقوق الرقمية أكثر من 85 تغريدة تحريضية ضد الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة عبر توتير، نصت على عبارات كراهية مثل "دعوه يتعفن بالسجن، أتمنى أن يموت وهو يتألم".

وتأتي هذه التغريدات في سياق تحريض متواصل تمارسه حكومة الاحتلال والمستوطنين والجيش تجاه الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ازدواجية معايير تمارسها هذه المنصات وتفرد الساحة لاستمرار مثل هذا الخطاب تجاه الفلسطيني.

وخلال مايو 2023، استمر مركز صدى سوشال في عمله برصد وتوثيق الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني عبد منصات التواصل، حيث رصد أكثر من 87 انتهاكًا عبر المنصات المختلفة. وبلغت نسبة الانتهاكات عبر ميتا (فيسبوك+ انستغرام) 82% من مجمل الانتهاكات بواقع 64 انتهاكًا على فيسبوك، و 8 على انستغرام، أما توتير فوثق المركز أكثر من 11 انتهاكًا، وانتهاكين لكل من يوتيوب وتلغرام وتيك توك. ومن ضمن الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني حذف صفحة ساحات، وصفحة وكالة "صفا" الاخبارية عن منصة فيسبوك، وحذف أغنية "يا طير الطاير" و وأنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف من منصة سوبتفاي.

وتربع الصحفيون والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية المرتبة الاولى بالاستهداف حيث بلغت نسبتهم 70% من مجمل الانتهاكات.

فيما تنوعت الانتهاكات المتعددة حيث كانت نسبة الحذف الكامل للحسابات والصفحات بنسبة 70% من مجمل الانتهاكات، فيما واجها 30٪؜ من الصفحات التي تعرضت للانتهاك لتقييدات على الوصول والنشر والإعلانات الممولة والبث المباشر.

واستطاع صدى سوشال خلال الشهر الماضي من استعادة عدد من الصفحات والحسابات على منصتي فيسبوك وتيك توك، وإذا يؤكد المركز استمرار استقباله أي شكاوى عن انتهاكات رقمية ضد المستخدم الفلسطيني من انتهاك المحتوى، وانتخال الشخصية، والتحريض وخطاب العنف الكراهية، والمعلومات الكاذبة والمضللة، فإنه يجدد دعوته لكل العارفين باللغة العبرية للمساعدة في رصد المحتوى التحريضي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

#صدى سوشيال

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