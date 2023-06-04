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غزة: مستشفى الأوروبي ووفد طبي ايطالي يجريان عدة عمليات جراحية

الأحد 04 يونيو 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مستشفى الأوروبي ووفد طبي ايطالي يجريان عدة عمليات جراحية



غزة/سما/

أجرى الطاقم المحلى بجراحة قلب الأطفال بمستشفى غزة الأوروبي وبمشاركة الوفد الطبي الايطالي المتخصص بجراحة قلب الأطفال، عدة عمليات جراحية لأطفال بحاجة للعمليات التي كانت تجرى سابقا بالخارج.

وأوضح د.عبد الرحيم العزب رئيس قسم واستشاري قلب الأطفال بمستشفى الأوروبي، أنه تم معاينة الحالات المرضية ضمن قائمة معدة مسبقة من قبل اللجنة الطبية حيث تم معاينة نحو 25 حالة، تم اختيار 10 حالات لإجراء العمليات الجراحية لهم.

وأضاف: "شملت العمليات الجراحية اغلاق ثقب بين الأذينين، وعمليات اغلاق ثقب بين البطينين، كذلك عمليات اغلاق القناة الشريانية"، واصفا هذه العمليات "بالصعبة".

وثمن د.العزب جهود وزارة الصحة في استقطاب الوفود الطبية لمشاركة الطواقم الطبية المحلية اجراء العمليات الجراحية الصعبة والتي تحتاج للتحويل للخارج، وأيضا دورهم الفاعل فى تدريب الكوادر المحلية وزيارة مهاراتهم الجراحية التي تسهم في تجويد الخدمة الصحية، موجها شكرا للوفد الإيطالي على مساهماته في اجراء العمليات الجراحية على مدار خمسة أيام.

يذكر أن زيارة الوفد دورية لقطاع غزة وتعتبر هذه الثالثة للقطاع بالتنسيق مع مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين. تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط

#غزة

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