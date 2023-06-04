الدفاع المدني بغزة: يُنفذ 1123 مهمة خلال مايو الماضي

غزة/سما/

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 1123 مهمة متنوعة خلال شهر مايو الماضي، من ضمنها التعامل مع 242 حريقًا.

وأظهر التقرير الشهري لمديرية الدفاع المدني أن طواقمها الميدانية تعاملت 98 حادثة إنقاذ، و301 حادثة إسعاف.

وأضاف التقرير أن إدارة الأمن والسلامة أصدرت 284 تصريحًا للمنشآت والحرف، ونفذت 182 جولة لمتابعة إجراءات السلامة في الحرف والمنشآت الصناعية بقطاع غزة.

وعلى صعيد التدريب والتثقيف المجتمعي بعلوم الدفاع المدني، أوضح التقرير أن إدارة التدريب نفذت 16 نشاطا ودورة تدريبية، استفاد منها 2586 متدرب ومدربة من المجتمع.