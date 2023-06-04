  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني بغزة: يُنفذ 1123 مهمة خلال مايو الماضي

الأحد 04 يونيو 2023 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: يُنفذ 1123 مهمة خلال مايو الماضي



غزة/سما/

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 1123 مهمة متنوعة خلال شهر مايو الماضي، من ضمنها التعامل مع 242 حريقًا.

وأظهر التقرير الشهري لمديرية الدفاع المدني أن طواقمها الميدانية تعاملت 98 حادثة إنقاذ، و301 حادثة إسعاف.

وأضاف التقرير أن إدارة الأمن والسلامة أصدرت 284 تصريحًا للمنشآت والحرف، ونفذت 182 جولة لمتابعة إجراءات السلامة في الحرف والمنشآت الصناعية بقطاع غزة.

وعلى صعيد التدريب والتثقيف المجتمعي بعلوم الدفاع المدني، أوضح التقرير أن إدارة التدريب نفذت 16 نشاطا ودورة تدريبية، استفاد منها 2586 متدرب ومدربة من المجتمع.

#الدفاع المدني

الأكثر قراءة اليوم

سليمان خاطر جديد.. احتفاء واسع بالجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين (شاهد)

تفاصيل جديدة حول مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود مع مصر

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: قوة النار لدى حزب الله من الأقوى في العالم

إعلام إسرائيلي يعلق عملية إطلاق النار عند الحدود مع مصر

إخفاقات الاحتلال في عملية الحدود مع مصر

الأخبار الرئيسية

نتنياهو-طاقية100-730x438

نتنياهو يتهم إيران بالكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين استعدادًا للإضراب المفتوح عن الطعام

20230604024316

هاليفي يمهل الجيش أسبوعا لإنهاء التحقيق في مقتل الجنود الإسرائيليين على يد شرطي مصري

photo_2023-06-04_13-28-16

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال دام 20 عاماً

photo_2023-06-04_13-28-16

صحيفة عبرية: عملية الحدود كشفت كره المصريين لنا رغم اتفاق السلام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية