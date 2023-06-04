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جيش الاحتلال "يبرر" تأخر إسناد المروحيات في "حادثة الحدود"

الأحد 04 يونيو 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال "يبرر" تأخر إسناد المروحيات في "حادثة الحدود"



القدس المحتلة/سما/

تحدث الإعلام الإسرائيلي الأحد، عن أن القوات الإسرائيلية تأخرت في تقديم الإسناد بالمروحيات عقب مقتل الجنديين فيما بات يعرف بـ"حادثة الحدود"، ما دفع الجيش إلى إصدار توضيح بهذا الشأن.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن "التحقيقات كشفت أن الجيش الإسرائيلي قرر التقدم نحو الشرطي المصري عبر قوة راجلة، بعدما تأخرت المروحيات الحربية من الوصول لمكان العملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار بالقيام بالمهمة دون وجود الطائرات، وهو ما مكن الشرطي المصري من شل حركتهم وقتل جندي ثالث".

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الطائرات المروحية كانت وقت العملية موقوفة عن العمل وتخضع لإجراءات صيانة بعد العثور على خلل نقني في إحدى الطائرات، وتقرر إخضاع جميع الطائرات للصيانة، ولكن بعد العملية على الحدود تقرر تفعيلها".

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي إن "الحادث على الحدود المصرية خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بشكل كامل، وأن إسرائيل نقلت رسالة واضحة للحكومة المصرية مفادها أننا نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا".

#الجيش الاسرائيلي

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