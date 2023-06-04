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الحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين استعدادًا للإضراب المفتوح عن الطعام

الأحد 04 يونيو 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين استعدادًا للإضراب المفتوح عن الطعام



رام الله/سما/

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الأحد 4 يونيو 2023، تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا والتي بدورها عملت -ولازالت تعمل- على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي ، إن إضراب الأسرى الإداريين المرتقب سيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال الأيام القادمة.

وشددت على أن "إسنادكم لهذا الإضراب انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق لناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام".

وطالبت كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه بالوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم ولمساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية.

كما دعت أبناء شعبنا وكل أحرار العالم لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع أسيرنا البطل وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

#الحركة الأسيرة

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