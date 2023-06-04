هاليفي يمهل الجيش أسبوعا لإنهاء التحقيق في مقتل الجنود الإسرائيليين على يد شرطي مصري

القدس المحتلة/سما/

أوعز رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، للجيش التحقيق في ملابسات مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري، السبت، في عملية إطلاق نار على الحدود بين البلدين بالقرب من معبر العوجة.

وأمهل هاليفي، الجيش أسبوعا لانتهاء التحقيق وتقديم النتائج من قبل قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 80، قائلا في تصريح مقتضب إنه "سيتم خلال أسبوع عرض التحقيق العملياتي في أعقاب تسلل المسلح على الحدود المصرية، والذي أسفر عن مقتل جنديين ومجندة".

كما أوعز رئيس الأركان تشكيل طاقم تحقيق مؤسستي بقيادة الميجر جنرال نيمرود ألوني، لدراسة الطريقة العملياتية لحماية الحدود.

ووصف هاليفي ما وقع على الحدود مع مصر بالخطير والقاسي جدا. قائلا إن "الجيش يجري تحقيقا في الحادث بشكل معمق وأساسي مع الجيش المصري، وسيتم استخلاص العبر"، وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هاليفي أجرى تحقيقا وتقييما ميدانيا في مكان الحادث، مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 80 المسؤولة عن المنطقة.