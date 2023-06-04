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الاحتلال يحكم على الأسير معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين

الأحد 04 يونيو 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم على الأسير معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، حكمت اليوم الأحد، على الأسير معاذ صالح النجار "حامد"، بالسجن المؤبد مرتين، وتعويض بقيمة مليون و90 ألف شيقل.

وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير حامد (39 عاماً) من بلدة سلواد/رام الله، اعتُقل في شهر نيسان العام الماضي، بزعم تنفيذه عملية فدائية في عام 2015، لافتاً إلى أنه كان ملاحقًا من قبل الاحتلال لمدة استمرت 7 سنوات.

يذكر أن لدى الأسير معاذ شقيقا آخر في الأسر، وهو معتقل إدارياً منذ شهر شباط العام الماضي، وهو نعمان حامد، مع العلم أن كليهما تعرض للاعتقال عدة مرات.

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#الاحتلال #الاسير معاذ حامد

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