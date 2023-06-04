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يادلين: حادث الحدود مع مصر صعب ولكننا لن نسمح بتخريب العلاقات مع أقوى جيراننا

الأحد 04 يونيو 2023 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
يادلين: حادث الحدود مع مصر صعب ولكننا لن نسمح بتخريب العلاقات مع أقوى جيراننا



القدس المحتلة/سما/

طالب جنرال إسرائيلي سابق، بعدم تخريب العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب واقعة الحدود التي جرت، أمس السبت، وتسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع.


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن لدى "إسرائيل" علاقات سلام باردة مع مصر، لكنها ازدادت دفئا في السنوات الماضية، وأن واقعة مقتل 3 جنود مؤلمة وصعبة.

ودعا الجنرال عاموس يادلين، إسرائيل إلى عدم تخريب العلاقات مع مصر، باعتبارها أفضل جيران أو أقوى الجيران لإسرائيل.


ويذكر أن وزير الدفاع المصري، محمد زكى، قد أجرى، مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر السبت، على الحدود المشتركة بينهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.


ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا بغالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين.


وأوضح غريب أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.


ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ"الخطيرة" التي وقعت فجر اليوم.


وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضررا في العلاقات الثنائية بين البلدين.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر. فيما أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".

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