  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هل توقع الحاخام إدلشتين هجوم المجند المصري قبل وفاته؟

الأحد 04 يونيو 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل توقع الحاخام إدلشتين هجوم المجند المصري قبل وفاته؟



القدس المحتلة/سما/

ألمح موقع إخباري إسرائيلي إلى أن الحاخام اليهودي جيرشون إدلشتين، الذي توفى مؤخرا عن عمر ناهز 100 عام، قد توقع قبل وفاته الحادث الذي وقع أمس على الحدود المصرية – الإسرائيلية.


وقال موقع "هايدبروت" الإسرائيلي، إنه "قبل أقل من شهر، أشار الحاخام إدلشتين في درسه الأسبوعي إلى حقيقة أن شعب إسرائيل في بلادهم محاطون بأعداء من جميع الجهات"، وأكد على أن الأمة المصرية من بين هؤلاء الأعداء.

وأضاف الموقع أنه "بعد أيام من وفاته، وقع الهجوم المميت على الحدود المصرية، حيث سقط 3 جنود إسرائيليين، وهم الرقيب أول يتسحاق إيلوز، والرقيب أول أوهاد دهان، والرقيب ليا بن نون، جميعهم جنود مقاتلون في كتيبة "برديلاس" – أي الفهد - المكلفة بحراسة الحدود".

وأشار الموقع العبري، إلى أنه في الدرس الذي ألقاه الحاخام إدلشتاين قبل أقل من شهر، خلال عملية "الدرع والسهم" التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، أشار إلى التحديات التي تحيط بأهل إسرائيل الذين يعيشون في بلادهم وفي بداية كلماته أكد: "حتى في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء، من كل الجهات، ومصر من بين الأمم التي تكرهنا".

وأضاف الموقع أنه مع الهجوم الدامي الذي وقع على الحدود المصرية، تذكر المستمعون في إسرائيل كلمات الحاخام، فاندهشوا، قائلا: "هل شاهد الحاخام بروحه القدوس الهجوم الرهيب؟!".

وكان إدلشتاين قد أدلى بتصريحات في وقت سابق خلال درس ديني قال فيها: "في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء من جميع الجهات، من هنا وهناك، كل الأمم حولنا تكرهنا، ومصر من بينهم، نحن نحتاج لمعجزة إلهية للخلاص من أعدائنا".

وأضاف: "واجب على من يتعلمون التوراة إنقاذ إسرائيل".

#الحاخام اليهودي جيرشون إدلشتين

الأكثر قراءة اليوم

سليمان خاطر جديد.. احتفاء واسع بالجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين (شاهد)

تحقيق إسرائيلي يكشف عن"ثغرات" ساعدت الشرطي المصري على قتل 3 جنود

تفاصيل جديدة حول مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود مع مصر

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: قوة النار لدى حزب الله من الأقوى في العالم

نتنياهو يوجه رسالة لوزرائه بشأن "الحدث الأمني" عند الحدود المصرية

الأخبار الرئيسية

الحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين استعدادًا للإضراب المفتوح عن الطعام

20230604024316

هاليفي يمهل الجيش أسبوعا لإنهاء التحقيق في مقتل الجنود الإسرائيليين على يد شرطي مصري

photo_2023-06-04_13-28-16

صحيفة عبرية: عملية الحدود كشفت كره المصريين لنا رغم اتفاق السلام

"فرانس برس" : الأونروا باتت "على وشك الانهيار المالي"

نتنياهو يرسل "رسالة واضحة" لمصر بشأن مقتل الجنود الثلاثة واستياء في الكنيست من رواية القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية