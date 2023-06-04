اتحاد جدة يتوصل لاتفاق رسمي لضم بنزيما

وكالات/سما/

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد، بأن نادي اتحاد جدة توصل لاتفاق رسمي لضم النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب المصدر فإن العقد بين الفريق السعودي واللاعب البالغ من العمر 35 عاما سيمتد لموسمين.



وأعلن ريال مدريد يوم الأحد أن قائده وهدافه بنزيما سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وكانت الصحف الإسبانية، قد ذكرت في وقت سابق، أن بنزيما تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد جدة، توج بلقب الدوري السعودي في الموسم المنقضي على حساب نادي النصر الذي يقوده رونالدو.