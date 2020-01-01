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أصله من قطاع غزة.. اتهام أحد سكان الناصرة بتحويل أموال للجهاد الإسلامي

الأحد 04 يونيو 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصله من قطاع غزة.. اتهام أحد سكان الناصرة بتحويل أموال للجهاد الإسلامي



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة الاسرائيلية إلى المحكمة لائحة اتهام ضد أحد سكان مدينة الناصرة، نسبت إليه تحويل أموال لحركة الجهاد الإسلامي في جنين بالضفة الغربية.

ويستدل من لائحة الاتهام، اليوم الأحد، أن "أحد سكان الناصرة وأصله من قطاع غزة، يدعى نسيم نصر، قطن في المدينة منذ أربع أعوام دون تصريح وبشكل غير قانوني، حوّل أموالا خلال هذه المدة لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضافت أن "نصر تلقى أموالا من عمال من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، من أجل تحويلها إلى أبناء عائلات العمال في قطاع غزة. وطريقة تحويل الأموال كانت الاقتطاع، إذ كان نصر يحوّل الأموال لأطراف في إسرائيل مقابل ديون متراكمة على سكان من غزة، والسكان من غزة كانوا يحولون المبالغ المالية التي دفعت في إسرائيل لعائلة نصر التي كانت توزع الأموال على عائلات العمال. وفي أواخر العام 2020 أجرى ناشط في حماس اتصالا مع نصر، وطلب منه العمل معه. واتفق الإثنان على أن يتم تحويل المبلغ المقتطع، منذ ذلك الحين، من نصر إلى الجهاد الإسلامي في جنين من أجل تقديمه لعائلات شهداء أو أسرى في السجون الإسرائيلية، ويهتم الناشط في حماس بتحويل المبلغ المادي لعائلة المتهم في غزة".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "منذ العام 2021 ولغاية 2023، جمع نصر كل أسبوع أو أسبوعين، مبالغ بمعدل 50 - 80 ألف شيكل بهدف تحويلها إلى الجهاد الإسلامي في جنين. وهكذا حوّل نصر مبالغ تقدر بأربعة ملايين شيكل لحركة الجهاد".

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