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وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الرضيعة غرام عرفات

الأحد 04 يونيو 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الرضيعة غرام عرفات



رام الله / سما /

شكّلت وزيرة الصحة مي الكيلة، صباح اليوم الأحد، لجنة تحقيق في ظروف وفاة الطفلة الرضيعة غرام ياسر عرفات (٣ أشهر)، من بلدة عينبوس، متقدمة بالتعزية والمواساة لذويها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها (وفقاً للتقرير الأولي للطبيبة المعالجة)، أن الطفلة وصلت إلى مركز طوارئ حوارة برفقة أهلها وبسيارتهم الخاصة، أول أمس الجمعة (٢-٦-٢٠٢٣)، الساعة ٧:٢٤ مساءً، إذ تم أخذ التاريخ المرضي للطفلة، وتبين أن الأهل قد قاموا بإرضاع الطفلة ووضعها مباشرة في السرير.

وأضافت الوزارة، "كانت الطفلة تعاني من شحوب في الوجه مع وجود آثار حليب حول الفم وبرود في الأطراف، كما أن العلامات الحيوية كانت متوقفة تماماً، ولم يكن هناك نبض أو تنفس، إضافة إلى توسع في البؤبؤ وعدم استجابته لتأثير الضوء".

وذكرت الوزارة أن الطواقم الطبية بدأت فور وصول الطفلة بعمل الإنعاش القلبي الرئوي لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً، باستخدام أسطوانة الأوكسجين المتحركة وجهاز (ambo-bag)، وهو جهاز أوكسجين يدوي، ويتم استخدامه ضمن البروتوكول العلاجي السليم.

وأضاف البيان أن الطواقم اتصلت بسيارة إسعاف فور وصول الطفلة إلى المركز، وقد وصلت بعد نحو ١٠ دقائق، أي خلال عملية إنعاش الطفلة، وجرت إعادة تقييم لحالة الطفلة بعد الإنعاش، إذ تبين أن العلامات الحيوية ما زالت متوقفة، وتم نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوساطة الإسعاف، ورافقتها الطبيبة المناوبة.

وأكدت الوزارة أن الطفلة وصلت إلى مركز طوارئ حوارة في فترة انقطاع التيار الكهربائي عن المركز بفعل أعمال الصيانة على الشارع الذي يتواجد فيه المركز من سلطات الاحتلال، مؤكدة أيضاً أنه رغم انقطاع التيار الكهربائي إلا أن الطواقم في المركز قدمت البروتوكول العلاجي للطفلة كاملاً وفق الإجراء الطبي السليم.

#وزيرة الصحة #غرام عرفات #وفاة #عينبوس

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