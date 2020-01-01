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الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

الأحد 04 يونيو 2023 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق مدخلي قرية المغير، شرق مدينة رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا ، إن قوات الاحتلال واصلت إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم التي لا تستطيع عبورها سوى مركبات الدفع الرباعي.

وأضاف أن المدخل الشرقي للقرية مغلق بشكل كامل، فيما تغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي بشكل يومي بين السادسة والنصف صباحاً والثانية ظهراً.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي القرية لمدة 19 يوما متواصلة، وفتحت المدخل الغربي يوم الخميس الماضي، وأبقت على المدخل الشرقي مغلقا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت، الخميس الماضي، المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري، وسلّمت أيضا المواطن رزق أبو نعيم، إخطارا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.

#الاحتلال #رام الله

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