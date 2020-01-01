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أشرف زكي يتوعد منتحلي شخصيته على "فيسبوك"

الأحد 04 يونيو 2023 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشرف زكي يتوعد منتحلي شخصيته على "فيسبوك"



وكالات / سما /

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية المصرية، أنه لا يمتلك أي صفحة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منوهاً على أن الصفحات التي تحمل اسمه عبر "الفيسبوك" ليس له أي علاقة بها سواء من قريب أو من بعيد، ولكنها تتبع أشخاصاً ينتحلون صفته من خلال صفحات وهمية تقوم بالحديث والمراسلة مع بعض الأشخاص.

وشدد الدكتور أشرف زكي، من خلال بيان اعلامي له، إنه سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على هذه الأمور.

على جانب آخر حصل الدكتور أشرف زكي على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون خلال الأيام القليلة الماضية، وأعرب عن سعادته بعد فوزه بهذه الجائزة مؤكداً أنه شعر بأن مجهود العمر لم يضع هدراً. وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مع مصر" المذاع على شاشة cbc: "الحمد لله حسيت إن المجهود والمشوار والعمر مراحش هدر، هناك من يراقبه ويثمنه خصوصاً أن هذه جائزة الدولة".

 

كما حرصت زوجته الفنانة روجينا على تهنئته، من خلال نشر صورة له خلال لحظة تكريمه، وعلقت قائلة: "الحمد والشكر لله... مبروك ياحبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون
مبروك. حلم من احلامك بيتحقق لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب تستاهل كل الجوائز اللى فى الدنيا..مبروك مايا ومبروك مريم دايما فخورين بمشوار ابوكم مبروك ليا دا اسعد ايام حياتى. مبروك ياابو البنات.. مبروك ياعمري".

#فيسبوك #أشرف زكي #انتحال شخصية

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