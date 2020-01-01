غواص ينجو من فكي تمساح بأعجوبة

وكالات / سما /

تعرض رجل أسترالي يُدعى ماركوس ماكغوان لإصابات بليغة في الرأس بعد مواجهة مع تمساح في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بينما كان يمارس رياضة الغوص مع زوجته وأصدقائه قبالة كيب يورك.

وطبقاً لــ "إن بي سي نيوز" عن ماكغوان، فإن رأسه كانت داخل فكي التمساح الذي هاجم بكامل قوته.

وأضاف ماكغوان: "تمكنت من فتح فكيه بما يكفي لإخراج رأسي. حاول التمساح مهاجمتي مرة أخرى، لكنني تمكنت من دفعه بعيدا عني بيدي اليمنى التي تعرضت للعض لاحقا".

وأُصيب ماكغوان بجروح خطيرة في الرأس واليدين، استدعت نقله بمروحية إلى مستشفى قريب من مكان وقوع الحادث.

ووفق حديقة الحيوانات الأسترالية، فإن تماسيح المياه المالحة التي تتخذ من أستراليا موطنا لها، يمكن أن تنمو حتى 7 أمتار، وبمقدورها حبس أنفاسها تحت الماء لمدة تصل إلى 8 ساعات.