نصائح هامة للوقاية من حرارة الصيف

وكالات / سما /

يعتبر ضعف الهضم أحد أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها الكثيرون خلال فصل الصيف، وعادة ما يساهم النظام الغذائي السيئ ونقص الماء في الجسم وكذلك الحرارة الخارجية في عسر الهضم، في كل عام، يأتي الصيف بمجموعة من المشكلات الصحية مثل الإرهاق الحراري والأمراض الفيروسية ومشاكل المعدة خلال فترات الحرارة الزائدة، يحول الجسم طاقته من الهضم نحو الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية منخفضة ومن ثم، فإن عملية الهضم قد يتباطأ، وإليك أهم النصائح للحفاظ على صحة الهضم فى الصيف ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

نصائح للحفاظ على صحة الهضم خلال فصل الصيف

1. ابق رطبًا

تفقد الكثير من الماء من خلال العرق في الصيف، قد يساهم ذلك في الإصابة بالجفاف إذا لم تشرب كمية كافية من الماء.

الجفاف يتسبب في فقدان المعادن مما يعيق عملية الهضم أيضًا، يجب شرب ما لا يقل عن 2.5 - 3 لترات من السوائل بخلاف الماء.

2. تناول وجبات صغيرة متكررة

يوصى بتناول 4-5 وجبات صغيرة متكررة بدلاً من 3 وجبات كبيرة، امضغ طعامك جيدًا وامنح معدتك وقتًا كافيًا لهضم طعامك بشكل صحيح.

3. الفواكه والخضراوات

يقدم موسم الصيف الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، سيعزز ذلك ترطيب جسمك بشكل عام، تساعد الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات الطازجة أيضًا على الهضم.

4. تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

يتسبب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية في إدرار البول مما يؤدي إلى الجفاف، كما أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الدهنية يمكن أن يسبب الانتفاخ والحموضة.

5. البروبيوتيك

تعزز البروبيوتيك صحة الأمعاء، الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن الرائب واللبن يساعد فى تحسن الهضم، كما أن الزبادي هو بروبيوتيك يمكن أن يساعد في إنتاج بكتيريا صحية

6. قم بتخزين الطعام بشكل صحيح

تجنب تناول الأطعمة المطبوخة مسبقًا والتي لم يتم تخزينها في الثلاجة، تعزز درجات الحرارة الدافئة نمو البكتيريا والفطريات في الطعام، إعادة تسخين الطعام قبل الأكل

7. التمارين الرياضية

عند ممارسة الرياضة في درجات حرارة عالية ، يمكن أن يسبب الجفاف الذي يمكن أن يساهم بشكل أكبر في الغثيان والقيء في الصيف ، مارس الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء واشرب كمية كافية من الماء بين التمرين وبعده.