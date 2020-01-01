دراسة توضح أعراض الإصابة بمرض الكبد

وكالات / سما /

تضخم الكبد مرض يشير إلى تضخم غير طبيعي للكبد يتجاوز حجمه ووزنه الطبيعى.و هذه الحالة ليست مرضًا في حد ذاتها، بل هي مظهر من مظاهر حالة طبية أساسية. وفقا لما نشر موقع «onlymyhealth» .

يزن الكبد السليم حوالى 3 أرطال (1.3 كلجم)، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ويحدث تضخم الكبد عندما يزداد حجم الكبد لأسباب مختلفة.

أسباب تضخم الكبد

يمكن أن يحدث تضخم الكبد بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك، الالتهابات الفيروسية والتهاب الكبد الكحولي أو مرض الكبد الدهني أو الأدوية المعينة والاضطرابات الوراثية وظروف المناعة الذاتية واضطرابات التمثيل الغذائي وحتى قصور القلب، فتكون استجابة الكبد لهذه الحالات الأساسية هي زيادة الحجم، في محاولة للتعويض عن الاضطرابات والحفاظ على وظائفه.

أعراض تضخم الكبد

أعراض تضخم الكبد قد تشمل ما يلي:-

- وجع البطن.

- التعب.

- الغثيان.

- نقص الوزن غير المبرر.

وفي بعض الحالات، قد يكون تضخم الكبد بدون أعراض تمامًا، ما يجعل تشخيصه دون تقييم طبي مناسب أمرًا صعبا.

وأضافت الدراسة أن الكبد يعمل كمصنع كيميائي يقوم بمهام مثل استقلاب العناصر الغذائية وإزالة السموم من المواد الضارة وإنتاج الصفراء للهضم وتخزين الفيتامينات والمعادن وتنظيم مستويات السكر في الدم. وهو عضو أساسي يساهم بشكل كبير في صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام. لكن الكبد نفسه يتعرض لحالة صحية شائكة تعرف باسم "تضخم الكبد". حسب ما يشرحها الدكتور جوراف جوبتا كبير الاستشاريين والجراحين بزراعة الكبد وجراحة HPB بمستشفى فورتيس بمولوند في مومباي.