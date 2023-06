ميزة جديدة.. أجهزة "iPhone" تتحدث بصوتك خلال 15 دقيقة من التدريب

وكالات / سما /

طورت شركة أبل مزايا جديدة لخدمة أكبر عدد من الجمهور المستهدف من مستخدمي إصدارات أبل على اختلافها، وبدورها أعلنت الشركة عن تدشين مزايا تخدم إمكانية التواصل المعرفي والبصري والسمعي، لأصحاب الصم والبكم، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر فقدان قدراتهم على التحدث والتواصل مع الآخرين.

أبل تخدم ذوي الهمم

وفقا لما ذكر في موقع apple، فإن الشركة تستهدف خلال رحلة تدشين المزايا الجديدة سهولة وصول الخدمات للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات معرفية عند استخدام iPhone و iPad، فعلى سبيل المثال تتوفر ميزة Live Speech للأشخاص الذين لا يتحدثون أو المصابين بالبكم الكتابة وستتحول تلقائيا لصوت يمكن استخدامه أثناء المكالمات والمحادثات، وبالنسبة للمعرضين لخطر فقدان القدرة على التحدث يمكنهم إنشاء صوت شخصي مركب يشبههم لحد كبير للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

ميزة أخرى توفرها أبل وهي Point and Speak وهي مفيدة للمكفوفين أو الذين يعانون من ضعف الرؤية، فمن خلالها يمكن الإشارة فقط إلى النص ويتم قراءته بصوتٍ عالٍ، وبالتالي يسهل تعرفهم على الأشياء المادية كذلك من حولهم أو في محيط تواجدهم سواء داخل أو خارج المنزل.

التكنولوجيا للجميع

أظهر تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة Apple وجهة نظره خلال المزايا التي تستعد أبل لإطلاقها للجمهور المستهدف، وهي "التكنولوجيا للجميع"، فبتدشين هذه المزايا أوضح "كوك" أن هذه المزايا هي الأفضل لكونها تسمح للجميع بالوصول إليها وبالتالي تصبح أمامهم فرصة للإبداع والتواصل بسهولة مع من يحبون.

بدورها أكدت سارة هيرلينجر ، كبيرة مديري سياسات ومبادرات الوصول العالمية في شركة Apple، أنه تم تطوير هذه المزايا لكي تتوافق مع أصحاب الإعاقات المختلفة وتم تجربتها واستقبال التعليقات منهم لتطويرها بالشكل الذي يلائم احتياجاتهم.

مزايا أبل الجديدة

Assistive Access: تم تحديث ميزة Assistive Access لدعم عملية التواصل بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة في التواصل أو الاستخدام المباشر للتكنولوجيا، كونها تبسط أمامهم القيام بالعديد من العمليات عند استخدام إصدارات أبل سواء بالتواصل مع أحبائهم أوالتقاط الصور والاستماع إلى الموسيقى، توفر الميزة واجهة مميزة بأزرار عالية التباين وتسميات نصية واضحة، في وجود أدوات تساعد الأصحاب أو الأهل وكل شخص موثوق فيه على توفير التجربة للأفراد ذو الحاجة للدعم.

Live Speech: كما ذكرنا سلفا تتيح تلك الميزة إمكانية استخدام الصوت الأصلي للشخص عبر تسجيل 15 دقيقة من الصوت عبر قراءة مجموعة عشوائية من الرسائل، وبالتالي يمكن خلالها للمستخدمين التحدث بصوتهم عند الاتصال بالآخرين خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلة في التحدث، كذلك تعد الميزة مخصصة لأولئك الذين تم تشخصيهم بمرض التصلب الجانبي الضموري.

Point and Speak in Magnifier: توفر هذه الميزة لمن يعاني من ضعف النظر أو المكفوفين على التعرف على الأشياء من حولهم بسهولة، تساعد تلك الميزة في التعرف على أصوات الحيوانات، الأجهزة المنزلية، الباب، أي صوت صادر في مكان تواجد الشخص عبر الإشارة له باستخدام زر تضمين Point and Speak، وبالتالي يتم وصف المشهد بالصوت للمستخدم.

VoiceOver: تستحدث تلك التقنية التي تعتمد على Siri، تحديد مستوى الصوت الخاص بالرد الآلي في وجود خيارات تتراوح من 0.8x to 2x