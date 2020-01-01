نتنياهو : العملية على الحدود المصرية خطيرة والتحقيق متواصل

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن العملية على الحدود المصرية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري، خطيرة، مؤكدا أن التحقيقات في الحادثة ما زالت مستمرة، دون أن يتطرق إذا ما كان هناك أي تقدم بالتحقيق المشترك مع الجانب المصري.

وردت تصريحات نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث أفتتح الجلسة قائلا إن "الحادث الذي وقع على الحدود المصرية خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة".

وأكد أن إسرائيل بعثت رسالة واضحة للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا ومعمقا، مشيرا إلى أن "التحقيق في الحادث جزء من التعاون الأمني ​​المهم والمستمر لمصلحة البلدين منذ سنوات".