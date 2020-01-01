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كيفية استخدام ميزة المراسلة الخاصة على BeReal

الأحد 04 يونيو 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية استخدام ميزة المراسلة الخاصة على BeReal



وكالات / سما /

أدخلت شركة BeReal خدمة المراسلة الخاصة "RealChat"، مما يتيح لها امتلاك ميزة موجودة في معظم تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية، حيث قالت الشركة إن الوظيفة هي واحدة من أكثر الوظائف المطلوبة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يمكنك فقط مراسلة مستخدم آخر إذا كنت صديقًا له على المنصة، ولحذف رسالة ما، يتعين على كلا الطرفين القيام بذلك، ولن يؤدي حذف رسالتك إلى حذفها من تطبيق أحد الأصدقاء، كما أن نظام الدردشة سيحتوي على ميزات الحظر والإبلاغ.

ويتميز BeReal بطريقة مختلفة إلى حد ما عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرسل إشعارات في وقت مختلف كل يوم، ويطالبك بسرعة مشاركة الصور الملتقطة بكاميرات الهاتف الأمامية والخلفية في وقت واحد، ولديك نافذة مدتها دقيقتان للقيام بذلك، مما يجبرك على مشاركة لحظات عفوية دون قضاء وقت إضافي للتأكد من أن الصور مثالية، ويتم إخطار الأصدقاء عندما تتأخر أو تقوم بمراجعة منشور.

وفي وقت سابق من هذا العام، أنكرت BeReal تقريرًا تحليليًا يفيد بأن التفاعل على التطبيق قد انخفض بشكل كبير، قائلة إنه لا يزال لديه 20 مليون مستخدم نشط يوميًا.

اعترفت الشركة بأنه على الرغم من أنها كانت مشغولة خلف الكواليس، إلا أنها لم تصدر العديد من الميزات الجديدة مؤخرًا، وتبدو ميزة RealChat وكأنها وسيلة لزيادة الوقت الذي يقضيه التطبيق والسماح للأصدقاء بالتعليق بشكل خاص على المنشورات.

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