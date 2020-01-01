6 رياضيين يغادرون قطاع غزة

غزة / سما /

غادر عناصر منتخب فلسطين لكرة القدم الصالات, غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, استعدادا للمشاركة في بطولة "كأس العرب" المقامة في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية يوم السادس من يونيو الحالي.

واختير 5 لاعبين من غزة هم جلال أبو يوسف، وعماد فحجان، وعلي الحواجري، وعبد الرحمن النبريص، وموسى حرارة، بجانب الطبيب المعالج إسماعيل الهرش, فيما سيلحق بهم إياد دويمة مدرب الحراس المتواجد حاليا في "القاهرة".

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب, بجانب كل من مصر, والعراق, وموريتانيا.

يشار إلى أن منتخب كرة القدم الصالات يضم 16 لاعبا من غزة والضفة والشتات, بقيادة المدير الفني شامل دغستاني.