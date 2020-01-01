  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

توزيع المناصب الإدارية على أعضاء شباب رفح

الأحد 04 يونيو 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع المناصب الإدارية على أعضاء شباب رفح



رفح / سما /

عقد مجلس الإدارة الجديد لنادي شباب رفح, اجتماعه الأول بعد انتخابه مؤخرا, في مقر النادي جنوب قطاع غزة.

واعتمد مجلس الإدارة عصام قشطة رئيسا للنادي, وصالح النمس نائبا, فيما سيتواجد عبد الفتاح عزام أمينا للسر, ونضال بربخ أمينا للصندوق, ومحمود قشطة مشرفا رياضيا, وجهاد الشاعر مسؤولا للجنة الاجتماعية, وإسماعيل أبو النجا عضوا.

وبيّن أنه سيواصل اجتماعاته المكثفة خلال الفترة المقبلة, لمتابعة الملفات المهمة أبرزها كرة القدم, شاكرا مجلس الإدارة القديم على جهوده في الفترة الماضية, وشاكرا الجمعية العمومية على ثقة الاختيار.

#شباب رفح #المناصب الإدارية

الأكثر قراءة اليوم

سليمان خاطر جديد.. احتفاء واسع بالجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين (شاهد)

أول تعليق من القوات المسلحة المصرية على مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري

الكشف عن صور وهوية قتلى جنود الاحتلال عند الحدود المصرية

تحقيق إسرائيلي يكشف عن"ثغرات" ساعدت الشرطي المصري على قتل 3 جنود

الكشف عن السلاح المستخدم في عملية اطلاق نار عند الحدود المصرية (صورة)

تفاصيل جديدة حول مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود مع مصر

هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : العملية على الحدود المصرية خطيرة والتحقيق متواصل

عملية

تفاصيل جديدة.. أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن عملية الحدود المصرية

20230604082855

مصحف و6 مخازن رصاص.. الإعلام العبري يكشف تفاصيل مثيرة حول عملية الجندي المصري "صورة"

الكشف عن خطة "طويلة الأمد" بشأن غزة تختمر في القاهرة وهذه تفاصيلها ..

للأسبوع الـ22.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية