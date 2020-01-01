توزيع المناصب الإدارية على أعضاء شباب رفح

رفح / سما /

عقد مجلس الإدارة الجديد لنادي شباب رفح, اجتماعه الأول بعد انتخابه مؤخرا, في مقر النادي جنوب قطاع غزة.

واعتمد مجلس الإدارة عصام قشطة رئيسا للنادي, وصالح النمس نائبا, فيما سيتواجد عبد الفتاح عزام أمينا للسر, ونضال بربخ أمينا للصندوق, ومحمود قشطة مشرفا رياضيا, وجهاد الشاعر مسؤولا للجنة الاجتماعية, وإسماعيل أبو النجا عضوا.

وبيّن أنه سيواصل اجتماعاته المكثفة خلال الفترة المقبلة, لمتابعة الملفات المهمة أبرزها كرة القدم, شاكرا مجلس الإدارة القديم على جهوده في الفترة الماضية, وشاكرا الجمعية العمومية على ثقة الاختيار.