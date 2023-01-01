الصفقة "14" لبيت حانون الرياضي في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي بيت حانون الرياضي صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم في قطاع غزة 2023-2024.

وأعلن النادي تعاقده مع النجم الشاب ربحي إشتيوي مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف غزة الرياضي مؤخرا.

ويعدّ إشتيوي إضافة قوية لخط المقدمة في "الحوانين", الساعي للظهور بصورة قوية في الموسم المقبل بدوري الدرجة الممتازة.

وسبق لبيت حانون الرياضي ضم 13 لاعبا هم محمود سلمي, ووسام سلامة, ومحمد التتري, وهيثم أبو عودة, ويوسف شلدان, ومحمود الحبيبي, وميمنة الناجي, وفادي عساف, وأمجد أبو عودة, وعماد السبع, ومحمد الرواغ, وثائر أبو عبيدة, ومحمد أبو موسى.

يشار إلى أن 9 لاعبين رحلوا مؤخرا عن "الحوانين" هم يوسف أبو زيد, وعبد الرحمن أبو الطرابيش, وعماد السماعنة, ومهند أبو زيد, ومحمود عطية, وأحمد الغزالي, ومحمد سلمان, وعدي الغلبان, وناجي الكفارنة.