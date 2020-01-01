نجم خدمات رفح ينتقل لدوري المحترفين

غزة / سما /

قالت مصادر صحفية محلية أن مركز بلاطة أنهى تعاقده مع مدافع خدمات رفح إبراهيم أبو عمير استعدادًا للظهور معه في الموسم القادم في دوري المحترفين.

وأشارت المصادر إلى العقد تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة بإشراف اتحاد كرة القدم، بحيث يعود للعب مع خدمات رفح في حال عودته لغزة.

وبدأ بلاطة في تجهيزات إصدار التصاريح اللازمة لوصول أبو عمير للمحافظات الشمالية والالتحاق بثفوف الفريق برفقة حارس شباب رفح عبد الله شقفة الذي سبقه في الانتقال رسمياً لبلاطة.

وبعتبر أبو عمير من أبرز اللاعبين خلال العام الماضي وتوج مع خدمات رفح بلقب الدوري الممناز والتحق بمعسكر المنتخب الأولمبي استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا في العراق.