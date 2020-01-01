"الوحدات" الأردني يتوّج بلقب بطولة "القدس والكرامة"

القدس المحتلة / سما /

توّج نادي "الوحدات" الأردني" بلقب النسخة الثانية من بطولة "القدس والكرامة"، مساء الجمعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي "جبل المكبر" بهدفين مقابل هدف، على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وحضر المباراة، رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وسفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور، والنائب في البرلمان الأردني خليل عطية، ورؤساء الأندية الأردنية والفلسطينية المشاركة في البطولة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الراعية، وجمهور عريض رفع العلمين الفلسطيني والأردني وشجّع الفريقين على مدار شوطي المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم "جبل المكبر" بهدف سجله محمد يامين من ضربة جزاء في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني، عادل "الوحدات" النتيجة من ضربة جزاء أيضا عن طريق محمود شوكت. وبينما كانت المباراة تتجه إلى الضربات الترجيحية لحسم المتوّج باللقب، نجح دانيال عفانة في تسجيل الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد أن استغل كرة عرضية، حولها زاحفة في شباك حارس "المكبر" رامي حمادة.

يذكر أن "الوحدات" الأردني توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة العام الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية أيضا على "جبل المكبر" بأربعة أهداف مقابل هدفين.