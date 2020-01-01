  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

"الوحدات" الأردني يتوّج بلقب بطولة "القدس والكرامة"

الأحد 04 يونيو 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوحدات" الأردني يتوّج بلقب بطولة "القدس والكرامة"



القدس المحتلة / سما /

توّج نادي "الوحدات" الأردني" بلقب النسخة الثانية من بطولة "القدس والكرامة"، مساء الجمعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي "جبل المكبر" بهدفين مقابل هدف، على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وحضر المباراة، رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وسفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور، والنائب في البرلمان الأردني خليل عطية، ورؤساء الأندية الأردنية والفلسطينية المشاركة في البطولة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الراعية، وجمهور عريض رفع العلمين الفلسطيني والأردني وشجّع الفريقين على مدار شوطي المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم "جبل المكبر" بهدف سجله محمد يامين من ضربة جزاء في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني، عادل "الوحدات" النتيجة من ضربة جزاء أيضا عن طريق محمود شوكت. وبينما كانت المباراة تتجه إلى الضربات الترجيحية لحسم المتوّج باللقب، نجح دانيال عفانة في تسجيل الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد أن استغل كرة عرضية، حولها زاحفة في شباك حارس "المكبر" رامي حمادة.

يذكر أن "الوحدات" الأردني توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة العام الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية أيضا على "جبل المكبر" بأربعة أهداف مقابل هدفين.

#الوحدات #بطولة القدس والكرامة #نادي جبل المكبر

الأكثر قراءة اليوم

سليمان خاطر جديد.. احتفاء واسع بالجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين (شاهد)

أول تعليق من القوات المسلحة المصرية على مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري

الكشف عن صور وهوية قتلى جنود الاحتلال عند الحدود المصرية

تحقيق إسرائيلي يكشف عن"ثغرات" ساعدت الشرطي المصري على قتل 3 جنود

الكشف عن السلاح المستخدم في عملية اطلاق نار عند الحدود المصرية (صورة)

تفاصيل جديدة حول مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود مع مصر

هنية يصل القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : العملية على الحدود المصرية خطيرة والتحقيق متواصل

عملية

تفاصيل جديدة.. أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن عملية الحدود المصرية

20230604082855

مصحف و6 مخازن رصاص.. الإعلام العبري يكشف تفاصيل مثيرة حول عملية الجندي المصري "صورة"

الكشف عن خطة "طويلة الأمد" بشأن غزة تختمر في القاهرة وهذه تفاصيلها ..

للأسبوع الـ22.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية